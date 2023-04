Mali: plusieurs attaques de présumés jihadistes à Sévaré, dans le centre du pays

La première déflagration a été entendue à Sévaré, ce samedi, vers 5h30 TU, une voiture piégée selon des sources.



Trois autres fortes explosions ont suivi. Elles ont été entendues jusqu’à Mopti, localité située à 15 km plus loin. Ensuite, vers l’aéroport de la ville de Sévaré, c’est un bruit contigu de tirs d’armes et de mitrailleuses lourdes qui s’est fait entendre.



Différentes sources confient que des dizaines de jihadistes ont tenté, par la suite, de prendre le contrôle de l’aéroport et de se diriger, tout juste à côté, vers un camp militaire qui, selon nos sources, abritent des militaires russes, « instructeurs », selon Bamako, des « mercenaires du groupe Wagner », selon plusieurs pays occidentaux dont les États-Unis.



Les jihadistes rencontreront, sur leur chemin, les casques bleus de la Minusma dont le siège est à Sévaré qui s’étend sur 4 hectares et qui jouxte le même aéroport de Sévaré. Les assaillants ne pourront pas passer, les soldats de l’ONU de nationalité sénégalaise ont empêché leur progression.



Par la suite, les témoins ont vu, dans le ciel, au moins un avion de l’armée malienne. Aucun bilan de cette attaque et des autres survenues à Sévaré, n’est encore disponible.