Mali: un camp militaire attaqué par des terroristes à Kouakourou près de Mopti dans le centre du pays

La région de Mopti souvent la cible des terroristes

Ce jeudi 8 août, les habitants du village de Kouakourou, dans le centre du Mali , se sont réveillés dans la peur et l’inquiétude, a indiqué une source locale. La veille, le 7 août, aux alentours de 19h, des hommes armés pénètrent dans le village avec des motos. Ils se dirigent vers le détachement militaire installé à proximité du fleuve Niger. Des échanges de tirs nourris s’engagent, les forces de sécurité résistent, mais procèdent à un repli tactique face aux assaillants. Les terroristes prennent possession du poste militaire. Du matériel est pillé et la position incendiée.Durant toute la durée de l’attaque, les habitants sont restés terrés chez eux. En juillet 2023, une attaque à la voiture piégée avait eu lieu dans des conditions similaires, tuant plusieurs militaires et faisant des blessés parmi les habitants.Kouakourou est un village symbole et martyr de la crise dans le centre du Mali. En 2017, c’est l’un des premiers villages de la région à avoir subi un embargo total durant plusieurs mois. Les habitants ayant toujours refusé de se plier au diktat des groupes terroristes. Depuis, un camp militaire a été installé dans le village à la demande des populations. Malgré les dégâts de ce mercredi 7 août, celui-ci a été repris par les forces de défense maliennes.Plus au nord, dans la région de Kidal, les forces armées maliennes déclarent avoir mené avec succès des frappes chirurgicales sur des cibles terroristes ce lundi 5 août. Des terroristes ont été neutralisés et une base et des véhicules détruits, selon un communiqué.