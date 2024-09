Malick Daf, après la qualification du Jaraaf : « nous allons maintenant nous concentrer sur la suite et bien nous préparer »

Le Jaraaf de Dakar a assuré sa qualification pour les phases de groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) en s'imposant 3-0 contre le Racing Club d'Abidjan au stade Lat Dior de Thiès. L'entraîneur Malick Daf exprime sa satisfaction quant à cette belle performance et se prépare déjà pour la prochaine étape.



Malick Daf a souligné l'importance de cette victoire ainsi que la préparation intensive qui a conduit à ce succès.



« Depuis le début, notre ambition a toujours été de passer les phases de poules. C’est pour cette raison que nous avons commencé les entraînements très tôt. Ce n’était pas facile, mais Dieu nous a aidés à relever ce défi. Après avoir éliminé l’équipe sierra-léonaise, nous savions que ce serait difficile face au Racing Club d’Abidjan, une équipe en pleine confiance. Le football ivoirien est à un haut niveau, vainqueur de la dernière CAN, avec quatre équipes engagées dans les qualifications. Nous savions donc à quoi nous attendre », a déclaré Malick Daf en conférence de presse d’après match.



L’entraîneur du Jaraaf insiste sur l'importance de continuer à se préparer sérieusement pour les phases de groupes : « Nous allons maintenant nous concentrer sur la suite et bien nous préparer pour les phases de poules. Le travail ne fait que commencer ».



Cette qualification permet au Jaraaf de retrouver les phases de poules de la Coupe CAF après une campagne remarquable en 2021, où ils avaient atteint les quarts de finale.