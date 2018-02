Malick Daff, coach Jaraaf : «Je suis venu au Jaraaf pour gagner le championnat»

Victorieux devant Ngb lors de la 14ème journée (3-1), le Jaraaf est monté sur le podium de la Ligue 1 (3e, 21 pts). Il se retrouve désormais à un petit point de Sonacos (2e, 22 pts) et six de Génération Foot (1re, 27 pts). Avec en plus un match retard à disputer. De quoi entrevoir la suite de la compétition avec l’optimisme du coach Malick Daff qui dit être là pour gagner remporter le championnat.