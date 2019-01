Malick Faye : «les étudiants africains et américains ont maintenant… »

Offrir aux jeunes diplômés sénégalais un programme adapté au marché de l’emploi : c’est le défi de BEM Dakar. C’est dans ce sens qu’en partenariat avec l’université américaine Fort Hays State University (FHSU), un MBA délivré par les autorités américaines a été lancé à Dakar.



Ce diplôme, qui sera entièrement délocalisé, vise plus particulièrement les professionnels désireux de se perfectionner dans différents domaines tels la Finance, Business international, entre autres.



A en croire Malick Faye, le Directeur de la Business School & accréditation, ce nouveau programme offre de nouvelles opportunités aux étudiants africains et américains : «la délocalisation du MBA de FHSU à Dakar permet aussi aux étudiants africains et américains de progresser ensemble dans le cadre de la mobilité internationale.»