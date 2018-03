Malick Gackou à la marche contre les vols d'enfants : "Je suis venu manifester mon courroux face à l'absence de mesures du..."

Le leader du Grand parti était ce samedi matin présent à la marche organisée par le Collectif "Silence, on tue nos enfants", dans les rues de Dakar. Malick Gacou s'est dit très concerné par cette manifestation, en tant que père. Et il n'a pas manqué de jeter des pierres au régime en place qu'il accuse de ne pas prendre les mesures qu'il faut pour empêcher les vols, viols et meurtres d'enfants.



"En tant que père de famille, je suis venu manifester ma solidarité à toutes les familles sénégalaises. C'est la famille sénégalaise qui est menacée. Et quand la famille sénégalaise est menacée, tout le peuple doit se lever. C'est pourquoi, je suis là d'une part pour dénoncer cette situation, mais surtout manifester mon courroux face à l'absence de mesures hardies du gouvernement", a déclaré le leader politique de Guédiawaye.