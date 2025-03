Malick Gackou a reçu Ousmane Sonko et Déthié Fall : il salue une rencontre « fraternelle et cordiale »

Malick Gackou, leader du Grand Parti, a reçu ce samedi la visite du Premier ministre Ousmane Sonko, accompagné de Déthié Fall, président du Parti Républicain pour le Progrès (PRP).

Dans une publication sur Facebook, Gackou a salué une rencontre fraternelle et cordiale.



« J’ai eu l’honneur et le privilège de recevoir, ce samedi, la visite du Premier Ministre, M. Ousmane SONKO, accompagné de mon jeune frère et ami Dethie FALL. Je les remercie vivement pour cette rencontre marquée par une grande fraternité et empreinte de cordialité », a-t-il écrit.