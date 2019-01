Malick Gackou remercie Aliou Sall et rejette son invitation

Venu déposer un recours contre l’invalidation de son dossier de parrainage, Malick Gackou en a profité de l’occasion pour répondre au maire de Guédiawaye. Déclinant l’offre d’Aliou Sall, le leader du Grand parti de marteler : «Mais , quand même, il faut que les gens de Benno Bokk Yakaar puissent se résoudre au fait que, dans ce pays, il y a des Sénégalais pétris de valeurs, de dignité, de valeurs de dignité, de valeurs patriotiques et qui se sont engagés depuis toujours pour servir le pays ».



Non sans indexer le régime. Il est d’avis que le pouvoir ne veut pas de candidats de taille dans la région de Dakar. «Il veut éliminer Malick Gackou et veut éliminer Khalifa Sall, pour ne pas avoir de problème avec la région de Dakar», accuse Gackou qui remercie son adversaire et maire, Aliou Sall pour les mots sympathiques à son endroit en lui disant qu’il est un patriote et un républicain.