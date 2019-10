Malika: Le chanteur Ouzin Keita frôle la mort devant un gangsters armé de coupe-coupe

L’artiste Ouzin Keïta a frôlé le pire dans un effroyable raid de quatre agresseurs à Malika. Quatre malfaiteurs, notoirement connus du milieu Interlope, ont pris pour cible l'artiste Ouzin Keïta et son compagnon. Armés de coupe-coupe, les gangsters se sont attaqués à l’auteur de la chanson «beureung sa barigo» et l’ont détroussé de sa sacoche contenant de l’argent.



Mais, déterminé à sauver le chanteur et l’extirper des griffes des brigands, l’ami en question s’est dressé en bouclier et a fait face aux malfaiteurs dans la nuit du mardi 8 au mercredi 9 octobre dernier, vers 01h du matin. Il est cependant sorti de l’agression avec de graves blessures corporelles qui lui a valu 15 jours d’incapacité temporaire de travail.



En attendant que les malfrats fuyards passent à la trappe, Papa «Toungouné» et son «lieutenant» «Tampon» ont été déférés au parquet vendredi dernier, puis placés sous mandat de dépôt pour "association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage d’armes blanches (coupe-coupe), violences et voies de fait et coups et blessures volontaires (Cbv)".