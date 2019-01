Malika : Un fœtus a été retrouvé sous la plage

L'histoire a de quoi faire frémir...Un fœtus de quelques mois a été retrouvé enseveli sous le sable fin du rivage de Malika. Les populations ont pris d’assaut la berge de la commune dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 janvier 2019, vers les coups de 23 heures.



Les limiers ont effectué le déplacement et procédé aux constatations et mesures conservatoires du drame. Les sapeurs pompiers ont extrait le fœtus du sable de la plage et l’ont acheminé dans une structure hospitalière pour examen.



A cet effet, une enquête a été ouverte pour coincer le ou les auteurs de l’ignominie et déterminer les circonstances de la tragédie sur la berge de la localité.