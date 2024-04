Malika : un vigile réussi à repousser une attaque de cinq (5) agresseurs armés

Dans une tentative de vol avec violence, cinq individus munis d'armes blanches et d'une pompe à gaz asphyxiant ont attaqué un vigile devant un poulailler à Malika. L'agent de sécurité, faisant preuve de bravoure, a repoussé les assaillants avec l'aide des habitants du quartier, mettant ainsi fin à leur raid criminel.



Le vigilant, dont l'identité n'a pas été révélée, a fait preuve d'un courage exemplaire face à l'agression. Lorsque les malfaiteurs ont tenté de s'emparer d'une moto garée à proximité du poulailler, il s'est immédiatement opposé à eux. Malgré les menaces et l'utilisation d'une pompe à gaz asphyxiant, le vigile est resté intrépide et a refusé de se laisser intimider.



Les habitants du quartier, alertés par les cris de détresse du vigile, sont intervenus en masse pour lui venir en aide, renseigne L’Observateur. Ensemble, ils ont repoussé les assaillants et ont réussi à les mettre en fuite avant l'arrivée des forces de l'ordre. Seul l'un des gangsters, identifié comme A. Sow, a été capturé par la foule en colère et remis aux autorités.



Le mis en cause arrêté par la police, a admis sa participation à l'attaque mais a tenté de minimiser son rôle dans l'incident. Il a été inculpé pour « association de malfaiteurs et vol avec violence », tandis que l'arsenal utilisé lors de l'attaque (gilet, manchette, pompe à gaz asphyxiant et une casque moto) a été confisqué comme preuve.