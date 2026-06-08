Sécurité régionale : La CEDEAO appuie la validation de la politique nationale d'alerte précoce de la Gambie

La CEDEAO, à travers sa Direction de l'alerte précoce et son projet Paix, Sécurité et Gouvernance (EPSG), a soutenu la validation de la politique nationale d'alerte précoce et d'intervention (NEWAR) de la Gambie lors d'un atelier stratégique organisé à Banjul. Cette initiative marque un tournant dans le renforcement des capacités du pays en matière de surveillance des risques, de partage d'informations et de prévention des conflits.







L'atelier a réuni un large éventail d'acteurs, notamment des institutions gouvernementales, des organismes de sécurité, des organisations de la société civile, des milieux universitaires ainsi que des partenaires au développement. Cette forte mobilisation vise à garantir une collaboration inclusive et une adoption rapide de la nouvelle feuille de route.







Cette nouvelle politique vise d'abord à optimiser l'identification et le suivi des risques sécuritaires et humanitaires sur l'ensemble du territoire gambien grâce à une surveillance accrue. Elle permet également d'améliorer la coordination des interventions et le partage de données stratégiques entre les forces de sécurité et les acteurs civils pour créer une véritable synergie institutionnelle. Enfin, elle consolide les efforts de paix durable et renforce la résilience face aux menaces multidimensionnelles pour garantir la sécurité humaine.







En dotant la Gambie d'un cadre d'action harmonisé, la CEDEAO permet aux autorités locales d'anticiper les crises plutôt que de simplement y réagir, garantissant ainsi une meilleure stabilité pour les populations.

