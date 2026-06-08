Lutte contre les inondations : Le ministre Cheikh Tidiane Dièye lance les travaux d'urgence du grand bassin de Nguiranène à Touba

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé ce lundi sur sa page facebook, le démarrage effectif, ce lundi 8 juin 2026, des travaux du bassin de Nguiranène à Touba. Ce chantier à forte priorité a été débloqué grâce à une mobilisation financière de dernière minute de l'État (Présidence, Primature et Ministère des Finances) durant le week-end, permettant de payer l’entreprise en charge des travaux pour accélérer les opérations à quelques semaines de l’hivernage.



Pièce maîtresse du nouveau système de drainage des eaux pluviales de la ville sainte (lancé en décembre 2025), ce bassin géant d'une capacité de $72\ 000\ \text{m}^3$ est conçu pour soulager définitivement les quartiers de Nguiranène, Kawsara Fall et Feto. Ces localités avaient durement souffert des inondations l'année dernière, un phénomène aggravé par des remblais privés venus obstruer les voies naturelles d’écoulement.







Techniquement, l'infrastructure sert de point de jonction hydraulique : elle va recueillir les eaux d'un canal central de 7,5 km (venant de Guédé via Tokorga, Sourah, Darou Khoudoss et Darou Minane) pour les évacuer par gravité vers la vallée du Sine à travers un canal principal de 8 km.



Tout en saluant les prières et les encouragements précieux reçus du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, le ministre Cheikh Tidiane Dièye a rappelé avec réalisme que le risque zéro n'existe pas. Face aux prévisions annonçant des phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique, il a réaffirmé l'engagement de ses équipes à tout mettre en œuvre pour anticiper et agir sur le terrain.



Ce démarrage à Touba s'inscrit dans le cadre des visites pré-hivernages déjà entamées par le ministre à Dakar, Diourbel et Kaolack. Le Dr Cheikh Tidiane Dièye a annoncé qu'il reprendra la route dans les prochains jours pour inspecter les ouvrages d'assainissement dans les régions du Nord, de l’Est et du Sud du Sénégal.

