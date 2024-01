Maltraitance des enfants dans les daraas : la ministre de la Femme annonce des mesures pour lutter contre le problème

La ministre de la Femme et de la Protection des enfants s’est prononcée sur le scandale survenu à la pouponnière Keur Yermandé et l’affaire du viol sur mineurs qui s’est produit dans un daara à Jaxaay, dans le département de Keur Massar. En visite hier mardi dans le département, Fatou Diané a annoncé des mesures pour lutter contre le problème.



Elle plaide pour le recensement des daaras au niveau national. La ministre de la Femme et de la Protection des enfants demande aux maires des six communes de Keur Massar à attribuer des terrains pour la construction de cases des tout-petits.



« La problématique de la petite enfance, n'est pas propre à Keur Massar. C'est une problématique à l'échelle nationale parce que peut-être dans le cadre de nos politiques publiques, cette partie de la petite enfance n’était pas bien intégrée. Nous avons commencé à corriger des textes et à proposer une meilleure approche pour mieux accompagner la petite enfance", a dit Fatou Diané sur la RFM.



Poursuivant, elle ajoute : « Nous sommes également en discussion avec les maires des communes pour qu’ils nous autorisent l’accès aux terres, afin de pouvoir construire des cases des tout-petits, parce que pour construire ces cases, il faut d'abord de l'espace et si les maires nous attribuent des espaces aménagés, nous pouvons venir équiper et mettre en place des cases pour les enfants. Nous menons une politique de sensibilisation pour que ces genres de cas ne se répètent plus ».



En cas de violence ou de mauvaise gestion des daaras, souligne-t-elle, nous « comptons mettre en place un dispositif d'alerte et de prise en charge pour permettre à la communauté d'alerter et de dénoncer la mauvaise gestion des daaras. Nous sommes en train de mener une enquête pour élaborer une cartographie des daaras, crèches et pouponnières pour mener une politique claire ».