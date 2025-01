Mamadou Diop Decroix apprécie la sortie de Ousmane Sonko suite à la polémique sur certaines nominations

« Ce que j'ai entendu Ousmane Sonko dire n’a jamais été dit à ce niveau de responsabilité en termes de clarification de ce qu’on appelle « l’État » et les relations de celui-ci avec tout ce qui n’est pas lui », a écrit Diop Decroix sur sa page Facebook.

Selon lui, les sacrifices des militants doivent viser la satisfaction des attentes du peuple sénégalais, faute de quoi ces efforts perdraient leur sens. Il a également souligné que vaincre le système en place est une tâche ardue, car ce dernier est profondément enraciné dans le corps social et dépasse les simples individus.



Il a fait savoir que Sonko a insisté sur l’importance d’agir dans le cadre de la loi pour éviter des réformes désordonnées et contre-productives.



De l’avis de Decroix, l’affaire du CNRA a permis de mettre en lumière une doctrine prônant des ruptures structurées et une réforme législative en profondeur, nécessaire pour accompagner les transformations attendues.