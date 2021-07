Mamadou Diop, Sg des urgentistes: « On n’a plus de lits, dites la vérité… la situation est très grave »

Le Sénégal est dans une phase catastrophique avec la troisième vague de Covid. Les cas positifs et le taux de décès liés au coronavirus ne cessent d’augmenter et ne diminuent plus.



Les hôpitaux sont bien débordés, les lits occupés. Il n’y a plus de place pour les malades. Une situation qui fait réagir le secrétaire général des Urgentistes, Mamadou Diop, qui invite l’Etat à dire la vérité aux populations.



« Il faut une réaction d’urgence pour sauver les malades et les agents de santé. La situation est devenue intenable pour nous, il n’y a plus de lits disponibles dans les structures sanitaires », a déploré M. Diop.



D’après l’urgentiste, la situation « est très grave et j’appelle les autorités à changer de fusil d’épaule en disant la vérité sur la situation et aussi à prendre les mesures nécessaires pour nous aider, nous sauver de la maladie. Les collègues n’en peuvent plus », a plaidé le Secrétaire général des urgentistes du Sénégal au micro de la Rfm.