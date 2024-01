Mamadou Gueye, coordonnateur de Geum sa bopp: « les candidats retenus doivent mutualiser leur force pour sécuriser l’élection… »

Le coordonnateur national de Gueum Sa Bopp (GSB), Mamadou Gueye a déclaré ce lundi, lors d’une conférence de presse, que "le Sénégal est aujourd’hui en tournant décisif et il faut une bonne mutualisation des forces des candidats spoliés aussi bien que retenus pour la sécurisation de l’élection présidentielle ».



Avant d’ajouter : « une plate-forme est mise en place par F24 pour la sécurisation du scrutin partout au Sénégal et même dans les zones où nous savons pertinemment que les résultats souvent proclamés ne sont pas conformes à la réalité. Les 4 derniers sondages ont montré effectivement que le candidat Amadou Ba est sur une mauvaise posture. Leur objectif est aujourd’hui le report des élections, éliminé les candidats Ousmane Sonko, Karim Wade etc pour faire passer le candidat Amadou Ba à 53% ».



Mamadou Gueye a lancé ainsi un appel à la jeunesse sénégalaise, qui elle même, doit faire la différence pour sécuriser le scrutin et être au rendez vous pour participer massivement à ces élections. « Parce que aujourd’hui c’est ce taux de participation qui fera la différence. Aucun sénégalais ne doit rester chez soi le jour du scrutin», a-t-il soutenu.