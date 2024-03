Mamadou Lamine Diallo : « le dialogue était une consultation et non une concertation»

Les conclusions du dialogue national seront officiellement remises au Chef de l’Etat ce lundi 4 mars 2024. À la suite de cela, Macky Sall devrait saisir le Conseil constitutionnel sur la date de la présidentielle arrêtée à juin par les acteurs qui en ont pris part. Mamadou Lamine Diallo n’en fait pas parti. Le candidat à la présidentielle qualifie le dialogue de consultation et non de concertation.



Le président du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, docteur en économie, ingénieur des mines, député à l’Assemblée nationale et candidat à l’élection présidentielle, indique que seuls les 19 candidats retenus par les 7 sages devaient y prendre part.



Invité à l’émission Grand Jury dimanche sur Iradio Mamadou Lamine Diallo a indiqué que Macky Sall ne respecte pas ses promesses. « Ce n’est pas la première fois qu’il dit une chose, qu’il redit une chose et après, finalement, il ne fait pas la chose ».



Critiquant le refus de Macky Sall d’organiser l’élection prévue le 25 février, devant cette situation, le président de Tekki souhaite que « L’administration des élections devienne une administration autonome », afin d’assurer l’exécution des décisions du Conseil constitutionnel, qui « ont force de loi ».



Interpellé sur la question selon quoi, le pétrole seraient-ils à l’origine de cette tension qui sévit actuellement ? Mamadou Diallo de répondre : « Beaucoup de gens font de la politique pour la prédation. Ils veulent faire de la politique, prendre des positions dans l’appareil d’Etat pour pouvoir accéder à ces ressources foncières. Donc le pétrole et le gaz, c’est au moins même s’ils ont mal négocié les contrats peut être 500 à 600 milliards Fr cfa qui vont arriver normalement en plein régime dans les recettes Fiscales du Sénégal. Donc c'est beaucoup d’argent relativement ».