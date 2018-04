Mamadou Lamine Dianté : «Macky Sall est un danger manifeste pour le Sénégal»

Macky Sall voit le cercle de ses détracteurs s’élargir avec l’adhésion de Mamadou Lamine Dianté qui a rejoint le Frds. Porte-parole du jour lors de la rencontre que cette plateforme de l’opposition a tenue mardi, l’ancien coordonnateur du Grand cadre des enseignants s’est montré l’un des plus virulents à l’endroit du chef de l’Etat et de son régime.



«Macky Sall et son clan sont devenus un danger manifeste pour la promotion de la démocratie, du développement solidaire, de la cohésion sociale et de la paix civile dans notre pays. Ils doivent tout simplement dégager», a déclaré le syndicaliste.



Très en verve, l’enseignant, qui considère que cet exercice n’est pas seulement l’apanage des partis politiques, invite les Sénégalais, surtout les jeunes, à répondre à l’appel du front, lequel va instituer désormais des journées de mobilisation hebdomadaires».