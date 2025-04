Mame Diarra Fam à l’opposition : « Fêtera qui Fêtera le Dernier »

La décision du Conseil constitutionnel déclarant la loi interprétative de loi d'amnistie anticonstitutionnelle a suscité de nombreuses réactions, tant dans les rangs de l’opposition que parmi les alliés du régime en place. Dans ce contexte, Mame Diarra Fam, ancienne députée du PDS et alliée du nouveau gouvernement, a réagi via un post publié sur les réseaux sociaux.



« Arrêtez de rêver !! », a lancé Mame Diarra Fam à l’opposition. Elle a ajouté : « Le Conseil constitutionnel conforte le député Amadou Ba dans ses craintes, mais uniquement d’un point de vue juridique, et vous jubilez déjà. C’est bien. Tous les fauteurs de troubles seront jugés !! »



L’ancienne parlementaire a également souligné que « le Conseil constitutionnel n’a pas vocation à annuler une loi votée par l’Assemblée nationale », affirmant que « le Parlement est une institution libre ».