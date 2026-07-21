Mame Makhtar Guèye réagit à l'interpellation de sa fille et salue le travail de la Brigade de Recherches de Faidherbe

Mame Makhtar Guèye, vice-président de l'ONG Jamra, a réagi à l'interpellation de sa fille, F. B. Guèye, alias « Rose », arrêtée par la Brigade de Recherches (BR) de Faidherbe.
Dans une publication sur sa page Facebook, le responsable de Jamra a félicité les éléments de la Brigade de Recherches pour leur intervention et a appelé la justice à faire preuve de fermeté.
Il a notamment demandé que « la loi soit appliquée dans toute sa rigueur », sans « deux poids, deux mesures », estimant que tous les citoyens doivent être traités de manière égale devant la justice.
Mame Makhtar Guèye a également plaidé pour le démantèlement des réseaux qu'il qualifie de lobbies LGBT et de narcotrafiquants, appelant les autorités à poursuivre leurs actions contre ces « contrevenants ».
Ci-dessous l'intégralité de son message.
CHAPEAU À LA BRIGADE DE
RECHERCHE DE FAIDHERBE !
(Pas de Coumba am ndéye et
de Coumba amul ndéye) !
JAMRA FÉLICITE les AUTORITÉS JUDICIAIRES et les BRIGADES de RECHERCHE de la GENDARMERIE
pour cette IMPORTANTE PRISE, pour le démantèlement définitif de TOUS les réseaux de NARCOTRAFIQUANTS et de LOBBIES LGBT. JAMRA souhaite vivement que la procédure judiciaire aille jusqu'à son terme. Et que la LOI soit appliquée, dans toute sa rigueur, À TOU(TE)S LES CONTREVENANT(E)S , sans faiblesse AUCUNE.
Na ñu bayi yoon
déf ligëyeum !
Le combat continue.
(Mame Mactar Guèye,
Vice-président Ong
Islamique JAMRA)
Dans une publication sur sa page Facebook, le responsable de Jamra a félicité les éléments de la Brigade de Recherches pour leur intervention et a appelé la justice à faire preuve de fermeté.
Il a notamment demandé que « la loi soit appliquée dans toute sa rigueur », sans « deux poids, deux mesures », estimant que tous les citoyens doivent être traités de manière égale devant la justice.
Mame Makhtar Guèye a également plaidé pour le démantèlement des réseaux qu'il qualifie de lobbies LGBT et de narcotrafiquants, appelant les autorités à poursuivre leurs actions contre ces « contrevenants ».
Ci-dessous l'intégralité de son message.
CHAPEAU À LA BRIGADE DE
RECHERCHE DE FAIDHERBE !
(Pas de Coumba am ndéye et
de Coumba amul ndéye) !
JAMRA FÉLICITE les AUTORITÉS JUDICIAIRES et les BRIGADES de RECHERCHE de la GENDARMERIE
pour cette IMPORTANTE PRISE, pour le démantèlement définitif de TOUS les réseaux de NARCOTRAFIQUANTS et de LOBBIES LGBT. JAMRA souhaite vivement que la procédure judiciaire aille jusqu'à son terme. Et que la LOI soit appliquée, dans toute sa rigueur, À TOU(TE)S LES CONTREVENANT(E)S , sans faiblesse AUCUNE.
Na ñu bayi yoon
déf ligëyeum !
Le combat continue.
(Mame Mactar Guèye,
Vice-président Ong
Islamique JAMRA)
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