Affaire Ndella Madior Diouf : son avocat, Maître Barro, dénonce une campagne de désinformation et annonce des poursuites judiciaires

À la suite d’accusations portées lors d’une émission télévisée animée par Bijou Ngoné, la défense de Madame Ndella Madior Diouf est montée au créneau pour rétablir sa vérité. Dans un communiqué officiel publié sur ses réseaux, son avocat, Maître Barro, la défense dénonce des allégations extrêmement graves et diffamatoires formulées par des « personnes mal intentionnées ». Le conseil souligne que ces accusateurs ne se sont jamais présentés devant les juridictions compétentes pour faire une déposition formelle, et ce malgré les multiples citations à comparaître qui leur ont été adressées.



Formellement démenties par la défense, les rumeurs faisant état de notifications judiciaires adressées à l'intéressée sont qualifiées de « pure désinformation » orchestrée par certains organes de presse en quête de sensationnalisme. Maître Barro précise avec fermeté que Madame Ndella Madior Diouf n’a reçu aucune notification officielle à ce jour. Face à cette situation, la mise en cause a annoncé son intention de saisir très prochainement la justice afin de poursuivre les auteurs de ces déclarations et les relais médiatiques pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles.