Coup de filet à la VDN : la fille de Mame Makhtar Guèye parmi les quatre suspects arrêtés pour « trafic de cocaïne »

Un coup de filet majeur de la Brigade de Recherches (BR) de Faidherbe a permis de démanteler un réseau de trafic international de cocaïne implanté à Dakar. L'intervention de la gendarmerie s'est soldée par l'arrestation de quatre suspects, parmi lesquels deux ressortissants nigérians, ainsi que F. B. Guèye, alias « Rose » (25 ans), fille du responsable moral de l'ONG Jamra, Mame Makhtar Guèye, interpellée avec son compagnon.



L'opération a été déclenchée grâce aux investigations d'un agent infiltré. Une première transaction fictive a conduit à la neutralisation de F. B. Guèye vers 3 heures du matin dans un appartement meublé de la VDN, en possession d'un gramme de cocaïne. La remontée successive de la chaîne d'approvisionnement a ensuite permis d'interpeller son petit-ami, R. S. Guissé, puis leurs deux fournisseurs de nationalité nigériane, K. M. Ogbu et M. Nwafor, arrêtés respectivement avec des doses prêtes à la revente. Un troisième fournisseur nigérian, déjà identifié, demeure activement recherché.



Le dossier de la jeune femme s'est toutefois alourdi après l'analyse technique de son téléphone par le Centre de Lutte contre les Criminalités Numériques (CLCN). Selon les informations données par Seneweb, les pandores y ont découvert des séquences vidéo à caractère lesbien ainsi que des échanges réclamant une partenaire, entraînant des soupçons d'actes contre nature. En garde à vue, la mise en cause a reconnu son statut de consommatrice de stupéfiants, tout en plaidant la simple curiosité au sujet des contenus numériques retrouvés. Poursuivis pour association de malfaiteurs, trafic international de drogue et usage de cocaïne, les quatre prévenus ont été déférés devant le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, dans une affaire dont les ramifications pourraient également toucher un célèbre animateur de la télévision sénégalaise.