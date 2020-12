Mame Makhtar Guèye révèle : « les récépissés accordés aux homosexuels et aux lesbiennes sont passés de 16 à 32 »

Le vice-président de l’ONG Jamra, une organisation islamique, a encore fait des révélations sur les organisations des homosexuels et des lesbiennes existantes au Sénégal. Selon Mame Makhtar Guèye, les récépissés délivrés à ces associations sont passés de 16 à 32 en l’espace d’un an.



« Ils étaient au nombre de 16. Mais maintenant, on se retrouve à 32 associations qui bénéficient de manière illégale et scandaleuse des récépissés qui sont un symbole de reconnaissance officielle. Et naturellement, ils l’ont eu de manière anormale en violation du code des obligations civiles et commerciales », a-t-il dénoncé.



L’invité de Rfm matin de ce mercredi 30 décembre 2020, insiste sur ses allégations, en rappelant que Jamra avait publié dans sa page Facebook et dans un communiqué rendu public « un échantillon de ces 16 associations d’homosexuels avec tous les détails : le nom du président, ect. ».



Toutefois, il a souligné que lors de ses révélations Jamra « avait occulté le siège parce que naturellement, il y a des individus équilibrés, mais il y en a d’autres qui risquent de faire ce que le Wolof appelle le « Xaalu » et à mettre le feu là-bas parce que c’est ce qui s’est passé au Nigeria et il y a eu des morts. Et c’est Jamra qui serait pénalement responsable ».



Ainsi, Mame Makhtar Guèye demande à « l’Etat de faire preuve de fermeté par rapport à ce phénomène, mais aussi à dissoudre et à déchirer ces récépissés ».