Mame Ndiaye Savon entendue ce jeudi à la cybersécurité dans le cadre de sa plainte contre "Engagé"

La tension entre Mame Ndiaye « Savon » et l’influenceur Cheikh Ahmed alias « Engagé » a franchi un nouveau cap avec la convocation de la vendeuse de produits de dépigmentation à la Division de cybersécurité. Après avoir porté plainte pour "injures publiques", "diffamation" et "collecte illicite de données personnelles", elle sera auditionnée ce jeudi.



Mame Ndiaye « Savon » accuse « Engagé » d’avoir tenu à son encontre " des propos injurieux et diffamatoires", dans des vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux. Selon elle, ces attaques ne se limitent pas à une simple rivalité en ligne, mais ont un impact direct sur sa réputation et sa sécurité. Elle affirme également que "l’influenceur aurait utilisé des données personnelles la concernant sans son consentement", lit-on dans les colonnes du journal L'Observateur.



Pour rappel, leur querelle s’inscrit dans un contexte de rivalité entre vendeuses de produits cosmétiques en ligne. « Engagé » est un proche de Bb Eva, ancienne amie de Mame Ndiaye qui est devenue sa concurrente. Tout commence lors d’un événement en novembre dernier, au baptême d’Alima Fall, une autre influenceuse. Lors de cet événement, « Engagé » prend la parole pour rendre hommage à Diva Saliou, une vendeuse rivale de Mame Ndiaye. Or, celle-ci y voit une attaque déguisée. Furieuse, elle réagit violemment, lui assénant un coup de talon et l’insultant. L’influenceur riposte, provoquant une altercation qui sera stoppée par l’intervention des invités. La scène, filmée et largement relayée sur les réseaux sociaux, a contribué à envenimer leur relation, jusqu’à aboutir à la plainte.