Mamoudou Ibra Kane, Dg E-Media : « Sidy Lamine Niasse a été le premier à nous donner le micro »

Le décès du Président Directeur général du groupe Walfadjri n’a pas laissé indifférent le Directeur général du groupe E-média Invest, qui a fait un témoignage soutenu à l'endroit de son ancien patron. Mamoudou Ibra Kane a rappelé qu'en 1984 , à leur arrivée à Walfadjiri, Sidy Lamine Niasse a été le premier à les donner un micro.



« Nous venons de sortir de l’école de formation d’autre étaient en formation. D’autres n’avaient pas encore même terminé de faire la formation. Mais qui étaient des jeunes promoteurs. Sidy Lamine Niasse a été le premier à nous donner le micro, avec Mbaye Sidy Mbaye, Mame Less Camara. Sidy Lamine Niasse étaient un baobab de la presse sénégalaise, africaine, je dirais mondiale. C’était un soldat de l’Islam, de la cause palestinienne. C’était un leader d’opinion, dont les prises de position ne laissaient personne indifférent », dit-il.



Selon Mamoudou Ibra Kane, « Sidy Lamine Niasse est parti la conscience tranquille, d’avoir ici-bas, bâti un empire médiatique à travers le groupe Walfadjiri. Il part également avec ce sentiment qu’il nous laisse, d’avoir construit une usine grandiose en termes de conscientisation des masses. Il aimait à dire, je donne la parole aux sans voix. À celles qui n’ont pas la possibilité de s’exprimer. Il a toujours veillé à ce que les populations puissent s’exprimer librement. A ce que les autorités puissent répondre aux interpellations que leurs populations leur adressent ».



Mieux, témoigne le journaliste, « c’est une œuvre gigantesque, au Sénégal et en Afrique. Parce qu’il ne se limite pas au Sénégal. C’est un homme multidimensionnel. Il nous quitte sur la pointe des pieds, mais il faut dire qu’il nous laisse un héritage sur lequel nous pouvons bâtir des choses extraordinaires pour la presse dont nous sommes les acteurs ».