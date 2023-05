Mamoudou Ibra Kane acte son opposition contre une éventuelle candidature de Macky

Le mouvement des Forces vives de la nation (F24) accueille un nouveau membre. Il s'agit de Mamoudou Ibra Kane, leader du mouvement citoyen « Demain c'est maintenant Dcm ». Le journaliste a acté son opposition contre une éventuelle candidature du président Macky Sall, en présence du coordonnateur de la plateforme F24, Mamadou Mbodji.



Pour matérialiser son ancrage dans l'opposition, Il affirme que: «le mouvement citoyen "Demain c'est maintenant" s'oppose à toute perspective de 3e mandat ou 3e candidature du président sortant », a-t-il déclaré, face à la presse.



Mamoudou Ibra Kane exige également « l'ouverture du jeu électoral à tout sénégalais répondant aux critères d'éligibilité, réaffirme son attachement à la persévérance des libertés individuelles et collectives. Apres des échanges profonds, Demain c'est maintenant a décidé de traduire cet engagement en signant ici et maintenant la charte F24 ».



Le journaliste a plaidé « pour un processus électoral transparent, ouvert sincère et apaisé mais aussi pour la prolongation de la phase de révision du fichier électoral en vue de garantir un vote massif et éclairé des citoyens, seuls les maîtres, du jeu électoral. »