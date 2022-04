Man City-Real Madrid : Raheem Sterling encense Karim Benzema

À la veille d'un choc tant attendu pour une place en finale de C1, Raheem Sterling était présent en conférence de presse et a évoqué son envie de remporter sa première Ligue des Champions avec Manchester City, qui n'a jamais fait mieux qu'une finale, l'an dernier face à Chelsea (0-1). Mais cela passera d'abord par un obstacle de taille : le Real Madrid. Et l'international anglais redoute l'effectif merengue et, en particulier, la présence de Karim Benzema.



«Nous savons, non seulement cette saison, mais aussi les saisons précédentes, à quel point ils sont bons dans cette compétition. Avec tout ce qu'il s'est passé dans le passé, nous devons nous préparer correctement, nous assurer que nous sommes mentalement prêts à relever le défi. Karim Benzema est un joueur de haut niveau, il a joué à un top niveau pendant si longtemps. C'est un professionnel incroyable», a déclaré Sterling.



footmercato