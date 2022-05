Manchester City champion d’Angleterre au bout d’un match fou

Manchester City a failli céder le trophée de Premier League à Liverpool lors de cette 38e et dernière journée de championnat. Menés 2 à 0 par Aston Villa jusqu’au dernier quart d’heure du match, les Citizens ont renversé le match en 5 minutes. Gundogan double buteur et Rodrygo ont marqué les buts de Manchester City.



De l’autre côté, Liverpool avait fait l’essentiel en s’imposant 3 buts à 1 grâce à des buts de Sadio Mané, Salah et Robertson.