Manchester City exclu de la Ligue des Champions ?

Le journal britannique The Gardian révèle, ce jeudi que l’instance européenne UEFA a de nouveau ouvert une enquête en novembre 2018 sur les Citizens qui seraient donc de nouveau menacés d’exclusion de la Ligue des Champions.



La raison ? La direction de l’UEFA a changé et celle-ci a décidé de reprendre le dossier de 2014, qui avait débouché sur un accord entre le club et l’instance sur un encadrement de la manne financière disponible sur le marché des transferts. Le problème, c’est que comme le dit le Guardian, Manchester City n’aurait, à l’époque, pas mis à la disposition de l’UEFA tous les éléments nécessaires à une enquête approfondie. D’où la sanction clémente. 2020 pourrait donc être l’année des sanctions à nouveau pour Manchester City.

Pourraient-ils être bannis de la Ligue des champions cette fois? Oui, ils pourraient l'être. Si le CFCB conclut que les soumissions financières de la Ville étaient effectivement trompeuses, cela serait considéré comme exceptionnellement grave. La «chambre d'enquête» du CFCB, qui a porté les accusations en mai, aurait recommandé une interdiction d'un an au moins si les accusations étaient prouvées. City a nié avec véhémence les allégations et, lorsque les charges ont été portées , a déclaré qu'elles avaient été soumises à un processus "hostile" qui ignorait "un ensemble complet de preuves irréfutables".