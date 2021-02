Manchester United : David De Gea bientôt numéro 2 ?

Arrivé il y a quasiment 10 ans à Manchester United, David De Gea est, depuis, un titulaire indiscutable de son équipe. Seul joueur à avoir gagné la Premier League dans l’effectif, il bénéficie d’un statut que les autres n’ont pas. Mais avec la montée en puissance de son concurrent Dean Henderson et ses dernières performances face à Everton notamment, le gardien espagnol peut être inquiet pour sa place.



Ce n’est pas parce qu’on s’appelle David De Gea et qu’on est le joueur le mieux payé de l’effectif que notre place est assurée. C’est ce qu’a sous-entendu Ole Gunnar Solskjaer. L’entraîneur des Red Devils voit d’un très bon œil la montée en puissance du jeune Dean Henderson qui impressionne lors de ses apparitions en FA Cup. « C'était volontaire de ramener Dean pour qu'il y ait une vraie compétition. Il s'agit de ce que vous donnez à l'équipe, ici et maintenant - que vous soyez arrière gauche, arrière droit, sur l'aile gauche ou sur l'aile droite. Je pense que toute l'équipe sait qu'elle doit être performante pour rester sur le terrain. Ce n'est pas mon travail de rendre les joueurs heureux en les faisant jouer. C'est plutôt leur travail de me rendre heureux et de me donner de plus en plus de raisons de les choisir. C'est comme ça. »