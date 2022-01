Manchester United : Ralf Rangnick s'agace des crises de colère de CR7 !

Une nouvelle affaire dont Manchester United se serait certainement bien passée et la raison concerne encore une fois Cristiano Ronaldo (36 ans). Menaçant de quitter Old Trafford depuis plusieurs semaines, le quintuple Ballon d'Or ne semble guère apprécier Ralf Rangnick, récemment intronisé sur le banc des Red Devils, et la dernière décision du coach allemand ne risque pas de réconcilier les deux hommes. Remplacé à la 71ème minute de jeu lors du succès glané par les Mancuniens face aux Bees (3-1), le Lusitanien n'a pas du tout aimé le choix de son entraîneur et ne s'est d'ailleurs pas privé pour le faire savoir en jetant la doudoune du club au sol avant d'aller s'asseoir, seul, le regard dans le vide. Un nouveau coup de colère loin d'être au goût du technicien allemand.





Présent en conférence de presse avant de recevoir West Ham pour le compte de la 23ème journée de Premier League, Ralf Rangnick est ainsi revenu sur le coup de sang de CR7, une situation qu'il déplore, qui plus est au regard de la situation comptable du club pointant actuellement à une décevante septième place en championnat. Devant les journalistes, l'ancien directeur sportif du RB Leipzig n'a ainsi pas manqué de recadrer l'ex-Madrilène : «je ne pense pas que ce sera dans l’intérêt de qui que ce soit - pas à son avantage, pas au profit de ses coéquipiers. Je ne le blâme pas pour cela, mais n’importe quel manager souhaiterait que ce ne soit pas trop émotif et aussi devant les caméras de télévision».



Ralf Rangnick place l'institution au-dessus de CR7 !

Une réprimande qui intervient après les critiquées adressées par le Portugais à l'encontre de ses coéquipiers estimant ces derniers sous-performant et accusant par ailleurs les jeunes de ne pas écouter les stars expérimentées comme lui. Agacé par ce positionnement très tranché de l'ex-Madrilène, l'Allemand est ensuite revenu plus en détails sur l'échange houleux capté par toutes les caméras : «il demandait aussi 'pourquoi moi et pas l’un des plus jeunes joueurs ?' La réponse est venue quand l’un d’eux a marqué le troisième but», a ainsi déclaré Rangnick, soulignant par ailleurs au joueur de 36 ans que le football était un sport d’équipe et que sa décision d’apporter des changements à Brentford s’était, en effet, avérée juste avec le troisième but signé Marcus Rashford.



Rappelant enfin que l’équipe restait «plus importante que Cristiano, Edinson, Bruno ou tout autre joueur», Ralf Rangnick a par ailleurs souhaité adresser un message direct à CR7 afin de lui expliquer son choix : «à un moment donné, Cristiano sera aussi un entraîneur, peut-être dans quelques années ou peut-être dans dix ans s’il joue encore cinq ans et qu’il aura lui-même la même expérience». Assumant parfaitement cette décision tout en cherchant à désamorcer un nouveau conflit, le coach des Mancuniens sera quoi qu'il en soit très attendu, ce samedi, lors de la réception de West Ham (16h). Cristiano Ronaldo, encore incertain pour une légère blessure au cou, doit-il s'attendre à être de nouveau remplacé ? Réponse dans quelques heures...