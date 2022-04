Manchester United connaît le prix à payer pour Erik ten Hag, la presse catalane enrage contre le Real Madrid

La clause de sortie d'Erik ten Hag

Erik ten Hag à Manchester United, ça chauffe ! Comme on vous l'expliquait hier, le tacticien néerlandais envisagerait de plus en plus l'idée de succéder à Ralf Rangnick. Eh bien, le Manchester Evening News rapporte ce dimanche matin que «les Reds peuvent avoir le tacticien néerlandais pour pas cher» ! En effet, l'intéressé dispose dans son contrat d'une clause de sortie d'un montant d'environ 2M d'euros. Une somme dérisoire comparée à ce que devrait payer Manchester United pour arracher Mauricio Pochettino au PSG. Mais ce n'est pas tout, le Sunday Express révèle qu'Erik ten Hag a déjà des idées pour son futur staff. Ce dernier aimerait voir Robin van Persie, légende du football néerlandais et ancien joueur des Red Devils, dans son staff. Le Sunday Star précise que c'est en tant que numéro 2 qu'il reviendrait du côté d'Old Trafford. L'arrivée du futur coach mancunien se précise !

La presse catalane est folle de rage

Le Real Madrid s'est remis la tête à l'endroit après l'humiliation subie face au FC Barcelone la journée précédente en s'imposant 2-1 face au Celta de Vigo. Une victoire acquise grâce à un doublé sur penalty de l'homme à tout faire Karim Benzema. La victoire madrilène a fait couler beaucoup d'encre. Trois penaltys ont été sifflés en faveur des Madrilènes et un but a été annulé pour le Celta de Vigo à cause d'un hors-jeu de position. La presse catalane estime que la bande à KB9 a été favorisée par l'arbitrage. Le quotidien catalan Sport pousse même un coup de gueule en clamant sur sa Une : «donnez-leur la Liga». Pour Mundo Deportivo, c'est tout simplement «scandaleux».

Christian Eriksen, le revenant

Il y a des nouvelles qui donnent le sourire et voir Christian Eriksen retrouver les terrains et son meilleur niveau en fait partie. Le Danois a été l'un des acteurs clés de la grosse victoire surprise de Brentford face à Chelsea (1-4) avec un but. «Eriksen pique Tuchel», s'amuse le Sunday Express. Le Corriere dello Sport lui rend hommage dans son édition du jour : «Eriksen au-delà du miracle». Un peu moins d'un an après avoir été victime d'un malaise cardiaque en plein match à l'Euro, Christian Eriksen est définitivement de retour.

