Manchester United, le Bayern Munich et l’Atlético recalent la Super League

Ce jeudi matin, la cour de justice de l’Union européenne a décidé de donner raison à la Super League concernant ses soucis juridiques face à l’UEFA et la FIFA. Pour rappel, les deux instances du football menaçaient les clubs et joueurs de sanctions s’ils rejoignaient cette compétition. Mais cette décision ne veut pas dire que la Super League va finalement voir le jour. Surtout que malgré les informations qui fusent sur les 60 clubs participants, la réalité est différente.



Devant les nombreuses rumeurs depuis ce jeudi matin, plusieurs clubs ont communiqué pour démentir leur participation. C’est le cas de Manchester United d’abord. «Notre position n’a pas changé. Nous restons pleinement engagés en faveur de la participation aux compétitions de l’UEFA et d’une coopération positive avec l’UEFA, la Premier League et les autres clubs par l’intermédiaire de l’ECA pour le développement continu du football européen», a expliqué le club anglais.



Même son de cloche pour l’Atlético de Madrid qui a aussi recalé la Super League. «La famille du football européen ne veut pas de la Super League européenne. Allemagne, France, Angleterre, Italie, Espagne (sauf Real Madrid et Barcelone), etc. Ils ne veulent pas de Super League. Nous sommes favorables à la protection de la grande famille du football européen, à la protection des ligues nationales et, à travers elles, à la qualification pour les compétitions européennes sur le terrain chaque saison», a notamment expliqué le club espagnol dans un communiqué.



Le Bayern Munich, dans la foulée, a aussi refusé de participer à cette compétition. « Nous avons pris note de l’arrêt de la Cour de justice européenne. Cependant, cela ne change rien à l’attitude du FC Bayern et de l’ECA, selon laquelle une telle compétition représenterait une atteinte à l’importance des ligues nationales et à la statique du football européen. (…) Il est donc de notre devoir et de notre profonde conviction de les renforcer et non de les affaiblir. Nous soutenons également les compétitions interclubs européennes sous l’égide de l’UEFA. C’est donc encore une fois très clair : la porte de la Super League au FC Bayern reste fermée.»