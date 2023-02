Manchester United recrute Sabitzer

Vainqueur de Reading en FA Cup ce samedi (3-1), Manchester United a néanmoins connu un coup dur puisque Christian Eriksen est sur le flanc pour trois mois.



Un sacré coup dur pour les Red Devils qui sont désormais privés de leur métronome danois si utile depuis le début de la saison. C’est donc dans l’urgence que le mercato a repris pour le club anglais quelques heures avant sa fermeture.



Multipliant les pistes, la formation d’Erik ten Hag a finalement rapidement trouvé son bonheur en la personne de Marcel Sabitzer. Le milieu autrichien de 28 ans qui évolue au Bayern Munich dispose d’un rôle de remplaçant la majeure partie du temps et affiche 24 apparitions cette saison pour 1 but et 1 offrande. Mieux que la saison dernière, le natif de Wels n’en était pas moins ouvert à un départ.



Un prêt pour Sabitzer

C’est donc dans ce contexte que Chelsea et Manchester United ont pris la température pour le faire signer dès cette fin janvier. Rapidement, les Red Devils ont pris l’avantage dans la course à la signature de celui qui compte 68 capes et 12 buts avec l’Autriche. C’est donc sous la forme d’un prêt que Marcel Sabitzer va quitter l’Allemagne et découvre la Premier League.



Les pensionnaires d’Old Trafford se sont félicités de la nouvelle dans un communiqué : «Manchester United est heureux de confirmer que Marcel Sabitzer a rejoint le club en prêt en provenance du Bayern Munich jusqu’en juin 2023.



Le milieu de terrain autrichien a fait 443 apparitions en club en carrière à travers l’Europe, dont 54 depuis qu’il a rejoint le FC Bayern Munich en août 2021.» Une recrue bienvenue sur le gong.