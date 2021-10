Manchester United veut Mauricio Pochettino, la soirée record d'Olivier Giroud affole l'Italie

Mauricio Pochettino dans la short-list de MU



Ole Gunnaar Solsjkaer fait encore les gros titres en Angleterre. Une habitude ces derniers jours. Sur la sellette après un mois d'octobre très compliqué et surtout une humiliation 5-0 contre Liverpool, le tacticien norvégien n'a pourtant pas encore épuisé tout son crédit. Et «Ole peut remercier ses étoiles chanceuses» comme le titre le Daily Star. Une étoile qui porte le nom de Sir Alex Ferguson. Son mentor lui aurait ainsi apporté son soutien. Ole Gunnaar Solsjkaer a encore la confiance de ses dirigeants, mais jusqu'à quand ? Car ce matin, un nouveau nom est sorti dans la presse anglaise pour lui succéder. Une piste étonnante qui mène à Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG. Si le tacticien argentin est également sous le feu des critiques au PSG, il est lié au club de la capitale jusqu'en 2023. Affaire à suivre.





Un Olivier Giroud record



L'AC Milan s'en est remis à son homme providentiel Olivier Giroud pour battre difficilement le Torino (1-0). Un succès qui permet aux Rossoneri de prendre provisoirement la tête de la Serie A, en attendant le résultat de Naples. «Le déclic de Giroud», écrit le Corriere dello Sport. Déjà adopté par le public milanais, il a claqué son troisième but en trois matches à domicile. Un record pour le Frenchy, puisque depuis la saison 1994/1995, il n’y a qu’un seul joueur qui avait réussi à trouver le chemin des filets adverses lors de ses trois premières apparitions dans l’enceinte lombarde. Il s'agit d'un certain Mario Balotelli.



Match sur terrain neutre entre l'OGC Nice et l'OM



Il y aura du foot en France ce mercredi soir avec le match à rejouer de la 11ème journée de Ligue 1 entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille (21h, à suivre en direct sur notre site). Une rencontre qui sera «tout sauf neutre», comme le résume le journal L'Équipe sur sa Une. «Comme on se retrouve», peut-on lire sur La Provence. Même son de cloche pour Nice-Matin : «on remet ça à Troyes». Près de deux mois après les graves incidents entre les supporters qui ont conduit au report de la rencontre, les deux formations vont en découdre sur terrain neutre, à Troyes.