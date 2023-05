Manifestation F24: "le combat de Sonko n'est pas celui de Pastef ni de Yaw mais de..." , (Cheikh Tidiane Youm, Pur)

Le responsable du Parti de l'unité et du rassemblement (PUR), Cheikh Tidiane Youm invite la population sénégalaise à se tenir debout pour arrêter à temps le Président Macky Sall. Sinon si "ces manœuvres pour écarter Sonko dans la course 2024 s'accomplissent, le pays ira droit dans le chaos".



"Macky Sall a fait ses manœuvres pour écarter Karim Wade et Khalifa Sall. Donc je vous préviens si vous le laissez écarter Ousmane Sonko, le Sénégal sera dans la dictature", a-t-il lancé ce vendredi à la place de la Nation, en marge de la manifestation des Forces vives de la nation F24.



Membre de la Conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan, Cheikh Tidiane Youm estime que le " combat de Sonko, n'est pas celui de Pastef, ni de Yewwi Askan Wi, mais de toute la population sénégalaise".



L'opposant met en garde le pays sur ce que le chef de l'Etat aurait prévenu de faire dans les jours à venir. "Et sachez que dans les semaines prochaines, Macky va brûler le pays si on ne l'en empêche pas. A vous, la population sénégalaise d'être droite dans ses bottes pour éviter que le pays sombre dans le chaos et que Ousmane soit candidat", a-t-il indiqué dans la foulée.