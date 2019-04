Manifestation à Bamako: un policier blessé et une dizaine de manifestants interpellés

Selon le communiqué du ministre malien de la Sécurité, un agent des forces de l'ordre a été blessé et une dizaine de personnes interpellées, à la suite de la manifestation vendredi soir à Bamako, à l’appel de deux influents guides religieux pour protester contre les violences au Centre du pays et exiger la démission du Premier ministre.



« Suite au meeting de ce Vendredi 05 Avril, à l'appel de certains leaders religieux, des troubles à l'ordre public ont été constatés, allant de scènes de provocation à des violences exercées contre les forces de l'ordre », selon la note.*



« À l'occasion, des barricades ont été dressées par les manifestants, des pneus enflammés sur la voie publique créant des foyers de tension entre manifestants et forces de l'ordre dans certains quartiers, notamment Bamako Coura, Darsalam, Niaréla et Bagadadji », ajoute le document.



Certains lieux sensibles ont également été pris pour cibles par les manifestants notamment, la colline de Koulouba, le musée national, le domicile du Premier Ministre et l'Assemblée Nationale. Ceux-ci ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène et les patrouilles dissuasives des forces de l'ordre intensifiées.



D’après le ministre de la Sécurité, « aucun cas de pillage ou de vol n'a été constaté. Le bilan de cette manifestation est de 01 blessé du côté des forces de l'ordre et une dizaine d'interpellations, saluant le professionnalisme des forces de l'ordre et appelant au sens de la responsabilité des organisateurs de telles manifestations, afin de préserver la paix et la quiétude des populations.