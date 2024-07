Manifestation à Sandaga : affrontements entre marchands ambulants et forces de l'ordre

Les marchands ambulants de Sandaga ont réagi face aux opérations de déguerpissement menées par les autorités depuis un certain temps. Ils ont organisé une manifestation ce mercredi 10 juillet au rond-point Sandaga et ont clairement exprimé leur opposition aux déguerpissements.





La manifestation a dégénéré en affrontements violents avec les forces de sécurité, caractérisés par des jets de pierres et l'utilisation de gaz lacrymogènes.



Les manifestants ont fait savoir qu’ils vont revenir sur les lieux à 15 heures, ce qui laisse présager une continuation des tensions.



Nous y reviendrons…