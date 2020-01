Manifestation contre la hausse injustifiée du prix de l'électricité : la déclaration finale du Collectif Noo Lank

Le collectif Noo Lank, qui regroupe plus d'une trentaine d'organisations de la société civile sénégalaise a organisé ce vendredi à Dakar, sa deuxième grande manifestation contre la hausse injustifiée du prix de l'électricité et pour exiger la libération de l'activiste Guy Marius Sagna et compagnie, en détention depuis plus d'un mois pour avoir manifesté devant le palais. A l'issue de cette manifestation, les responsables font la déclaration suivante dans un document remis à la presse.



« L'augmentation des tarifs de l'électricité par la Senelec constitue un fait plus que surprenant après les déclarations mirobolantes brandies par l'ancien directeur général de la société, Mahamadou Makhtar Cissé, promu ministre du Pétrole.



Le peuple sénégalais était donc en droit d'attendre bien autre chose que ce coup de poignard dans le dos des contribuables déjà largement appauvris. Les citoyens sont par conséquent légitimement fondés dans leur refus d'être les agneaux du sacrifice, au moment où les 6000 siphonnés sur nos ressources pétrolières par Frank Timis et ses dizaines de milliards d'intrants agricoles détournés au profit de prétendus grands producteurs. Ou les 9.000 milliards FCFA de l'énorme dette publique du Sénégal, pour ne citer que ces quelques exemples.



Dans ce contexte, les interdictions répétées de manifestations tout à fait arbitraires et anticonstitutionnelle sous des prétextes éculés du guerre " troubles à l'ordre public et risque d'infiltration " ou non respect des dispositions du tristement fameux "arrêté Ousmane Ngom, hier pourtant unanimement rejeté, ne font que conduire les masses de révoltes des jeunes.



Malgré la répression et les arrestations, ils rejettent énergiquement les mesures antipopulaire du régime de Macky Sall, au cris de "Noo Lank, Noo Bagn".



Récemment, cinq parmi les otages du Palais, appartement au monde universitaire, un professeur et quatre étudiants ont été libérés. Cette mesure tout en traduisant avec le maintien en détention des trois autres citoyens que sont Guy Marius Sagna, Fallou Gallas Seck et Ousmane Sarr. Guy Marius Sagna qui a été dans tous les combats en faveur des causes populaires et patriotiques est quand à lui placé au camp pénal dans la " zone spéciale de haute sécurité " habituellement réservée à des présumés terroristes.



Il a dû mener à deux reprises une grève de la faim afin de poursuivre sans désemparer la lutte, même dans les conditions draconiennes d'une incarcération unique, pour la baisse du prix de l'électricité, la libération de ses camarades détenus et le respect de ses droits.



Nous réaffirmons haut et clair : Yoonu Askan Wi est un instrument de lutte au service de l'autonomie populaire, un instrument de lutte au service de tous les combattants des causes justes. A ce titre, aux côtés des dignes fils et filles de notre pays, nous dénonçons ma machine répressive politico-administrative et judiciaire mise en branle contre Guy Marius Sagna, Fallou Gallas Seck et Ousmane Sarr. Fustigeons aussi les agressions et attaques multiples perpétrées contre les libertés et le pouvoir d'achat des masses populaires sénégalaise des villes et des campagnes. »