Manifestation du 16 mars: plus de 100 dossiers envoyés en instruction, le parquet est débordé (avocat)

Sales temps pour les interpellés de la manifestation du 16 mars. Les auditions des individus interpelés ont démarré, lundi, au niveau des tribunaux concernés. A Dakar, le parquet est débordé par les auditions d’une longue liste de prévenus.



Plus d’une centaine de dossiers, selon Me Cheikh Khoureyssi Bâ, sont répartis entre quatre cabinets d’instruction. Dans un post sur sa page facebook, la robe noire informe que le doyen des juges, Oumar Maham Diallo, a procédé à l’inculpation de 21 personnes réparties en deux dossiers. Il s’agit de, soutient-il : de Assane Sall et Serigne Moda Dramé, Ousseynou Ndiaye, Yarga Sy, Babacar Baldé, Elimane Mouhamadou Salif Thiélo et 15 autres.



D’après l'avocat, Mamadou Seck, juge du deuxième cabinet, a hérité de deux dossiers polarisant 40 personnes. Lesquelles, poursuit-il, ont fait l’objet d’un retour de parquet faute de greffier. « Plus de 100 dossiers seront répartis entre les 3e et 7e cabinets d’instruction. L’article 80 du Code pénal a été visé par le procureur qui a requis en outre le mandat de dépôt pour l’ensemble des inculpés», informe Me Bâ. Selon qui, un retour de parquet a été ordonné pour le reste des manifestants.



​«Quant aux mineurs en provenance du commissariat des Parcelles assainies, ils vont comparaître devant le Tribunal pour enfants vendredi», précise l’avocat.



Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Guèye dit Karim Xrum Xaax sont également en retour de parquet dans l’attente de la désignation d’un cabinet pour instruire leur dossier.