Manifestations à Dakar : un train caillassé et la circulation interrompue (usager)

La journée de ce jeudi a été marquée par de violentes manifestations au Sénégal liées au procès en diffamation de l'opposant Ousmane Sonko contre le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang. Ces manifestants n'ont pas épargné le Train express régional.



A peine, la Seter (société d'exploitation du Train Express régional) a annoncé la reprise de la déserte jusqu'à Diamniadio, on apprend auprès de passagers qu'un train a été caillassé à Rufisque par des manifestants. Des agents ont informé les passagers que c'est pour cette raison que la circulation s'arrêtait à Yeumbeul.



"La situation a changé à nouveau. Nouvelle annonce de l'arrêt de la circulation à Yeumbeul à cause de manifestants à Rufisque. Je suis à bord d'un train. On nous a demandés d'en descendre", raconte un passager à PressAfrik.



Pour l'heure, la direction de la Société d'exploitation du Train Express Régional qui assure la desserte de la ligne ferroviaire Dakar-Diamniadio-AIBD n'a pas encore communiqué sur les incidents.