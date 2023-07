Manifestations à Ziguinchor : le Ministre de l'Intérieur annonce 2 morts

Le Ministre de l'Intérieur a été informé de la découverte de deux (2) corps sans vie de sexe masculin, ce lundi 31 juillet 2023, lors de manifestations à Ziguinchor.



Les services de Antoine Diome appellent les populations au « calme et à la sérénité et les informe que toutes les dispositions sont prises pour préserver la paix et la tranquillité dans le pays ».



Ces manifestations sont nées du placement sous mandat de dépôt de l’opposant Ousmane Sonko, par ailleurs, maire de Ziguinchor.