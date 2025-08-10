Manifestations de 2021-2024 : Guy Marius Sagna salue l'enquête sur les 80 morts et réclame "lumière, vérité et justice"

Le ministe de la Justice, Garde des Sceaux, Ousmane Diagne, a annoncé l'ouverture d'une enquête sur les 80 décès survenus lors des manifestations de 2021 à 2024. Interpellé sur cette annonce à l'émission "Jury du Dimanche" sur iradio, de ce 10 août, Guy Marius Sagna a qualifié cette démarche, bien que tardive, d’ "essentielle" pour honorer la mémoire des victimes et mettre fin à l'impunité.



Le député du groupe parlementaire Pastef Les Patriotes a fait savoir qu'il suivra le dossier de près, considérant les victimes comme des "camarades" et des "frères de combat" devenus "martyrs". Il a accusé l'ancien régime, dirigé par Macky Sall, de les avoir "assassinés pour pouvoir perpétuer leur régime néocolonial".



M.Sagna a expliqué que l'objectif de cette enquête est double : d'une part, rendre hommage au sacrifice des victimes, et d'autre part, apporter "lumière, vérité et justice" sur leurs "assassinats". Pour lui, c'est la "meilleure manière de dire plus jamais ça" et d'empêcher que de telles tragédies ne se reproduisent.



Guy Marius Sagna a insisté sur l'importance de faire la lumière sur les circonstances de ces décès. "Qu'on puisse savoir qui les a assassinés, dans quelle circonstance, ils ont été assassinés. Pour que justice soit rendue afin que tout le monde sache que rien ne restera impuni", a-t-il déclaré.



Le député a également appelé à l'accélération des procédures judiciaires, espérant que cette enquête permettra de garantir que les auteurs de ces actes rendent des comptes, servant ainsi de leçon pour l'avenir.