Rien ne va plus entre le Président réélu Macky Sall et ses jeunesses. Moins d'une semaine après la violente manifestation des jeunes de son parti à Fatick (sa ville natale), qui n'avaient pas hésité à brûler des pneus devant son domicile, les «Marrons du feu» sont entrés en scène. Ces gros bras, préposés à la sécurité du chef de l'Alliance pour la République (Apr) ont envahi le domicile de Macky Sall sis à Mermoz (Dakar) pour exiger leur recrutement dans la fonction publique, selon e-Media.



Munis de pancartes sur lesquels ils ont écrit leurs doléances, ils ont été une centaine à se masser devant la villa très surveillée du chef de l'Etat. Cependant, notent nos confrères, leur rassemblement a été vite dispersé par les éléments de la gendarmerie. Lesquels ont arrêtés une vingtaine de manifestants avant de les conduire à la Brigade de Ouakam où ils sont présentement en garde à vue.

«Tout le Sénégal connait les Marrons du feu. Nous avons toujours été au front pour assurer la sécurité du président de la République. On a été toujours loyal à son égard. Nous avons entendu toute sorte de critiques émanant des Sénégalais. On nous a traités de nervis, de milices, de troubles-fête mais, nous avons toujours fait fi de ces attaques pour servir le président de la République », a confié Bassirou Dia à e-Media.