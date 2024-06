Manifestations devant l'ambassade du Sénégal à Ouagadougou : Dakar tempère et réitère son soutien aux autorités

La cheffe de la diplomatie sénégalaise, Yacine Fall a réitéré par un communiqué le soutien du Sénégal aux autorités du Burkina Faso. Cette sortie de la diplomate est certainement pour calmer les ardeurs. Car au pays des hommes intègres a eu lieu avant hier lundi des manifestations devant l'ambassade du Sénégal à Ouagadougou. Des manifestations dont le motif entrait dans une démonstration de colère à l'endroit des organisations de défense des droits humains à Dakar qui avaient appelé à un rassemblement pacifique pour soutenir l'avocat et activiste Guy Hervé Kam. Ce dernier est depuis des mois gardé derrière les barreaux par les autorités militaire du Burkina Faso.



Alors, saluant la lutte sans merci et engagée des autorités du pays contre le terrorisme, la ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères sénégalaise madame Fall fait part aux membres du régime de la solidarité de l'Etat du Sénégal. "Le gouvernement sénégalais, réaffirme sa solidarité et salue les efforts du gouvernement burkinabé dans sa lutte résolue contre le terrorisme et ses efforts pour la restauration de l’intégrité territoriale", a martelé la ministre.



Il faut rappeler que cette manifestation devant l'ambassade du Sénégal à Ouagadougou a été organisée par la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne du Burkina Faso. C'était une riposte contre la Coalition sénégalaise des défenseurs des droits humains (COSEDDH) et Amnesty International. Cette dite coalition avait organisé vendredi dernier un rassemblement au soutien de l'avocat et activiste Guy Hervé Kam et compagnons.