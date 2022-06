Manifestations du vendredi 17 juin: un bilan lourd de 3 morts, 11 blessés que les journaux sénégalais tentent de masquer en fiasco

Dans le lexique des journaux sénégalais qui semblent s'être passé le mot ce samedi matin dans leurs Une, une "Manifestation maîtrisée par les forces de l'ordre", c'est une manifestation qui a fait 3 morts. Qui a enregistré 11 blessés graves dont certains par balles réelles, plusieurs arrestations.



Dans le lexique des journaux sénégalais, le fiasco d'une manifestation se résume à l'assignation à résidence de ses organisateurs.



Mais le faits sont têtus. Le vendredi 17 juin 2022, 3 Sénégalais ont perdu la vie dans des affrontements entre Dakar et Ziguinchor. Les deux victimes dans le sud du pays, Abdoulaye Diatta et Idrissa Karamoko Goudiaby ont été tuées par balles. La personne morte à Dakar a été brûlée dans une gargote incendiée par un projectile. Pas moins de 11 personnes sont gravement blessés, dont 4 ont été admis aux blocs opératoires de centres hospitaliers de la ville de Ziguinchor, selon des informations de Guy Marius Sagna.



Il y a également eu plusieurs arrestations dont celles de leaders de la coalition Yewwi Askan Wi comme son mandataire Déthié Fall, le maire la ville de Guédiawaye, Ahmet Aidara, la députée Mame Diarra Fam etc.



Ces faits ont été rapportés à temps réel hier vendredi par la presse en ligne, les radios et les télévisions privées et sur les Réseaux sociaux.