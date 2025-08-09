Manifestations politiques 2021-2024 : l’État enclenche des poursuites pour les crimes commis

L’Initiative Zéro Impunité (IZI) a annoncé avoir reçu une réponse officielle du ministère de la Justice à sa lettre adressée au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, concernant les crimes commis lors des manifestations politiques entre 2021 et 2024. Selon le communiqué parvenu à PressAfrik, « dans une correspondance datée du 1ᵉʳ août 2025, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, indique que la requête, transmise par le directeur de cabinet du chef de l’État, a été prise en compte. »



À en croire Pape Abdoulaye Touré, victime de torture et membre fondateur de l’initiative, le ministre a précisé qu’un courrier avait été adressé au procureur général près la Cour d’appel de Dakar afin de l’inviter à engager des poursuites sur les faits de « meurtre, assassinat, torture, traitement inhumain, cruel et dégradant » ainsi que de « disparition forcée » survenus durant cette période. « Nous saluons cette réponse rapide et responsable du président de la République et de son ministre de la Justice », souligne le communiqué, estimant que ce signal traduit « une volonté claire des nouvelles autorités de rompre avec l’impunité ».



Toutefois, le mouvement appelle à « rester vigilants et mobilisés », rappelant que « la vraie justice se mesure dans l’action concrète ». L’IZI annonce également, en partenariat avec Amnesty International Sénégal et d’autres organisations de défense des droits humains, « la création prochaine d’un pôle d’avocats offrant une assistance juridique gratuite aux victimes et aux familles, dès l’ouverture des procédures judiciaires. »



Pour Pape Abdoulaye Touré, « unis, nous devons refuser l’oubli, refuser le silence et refuser l’impunité.»