Mankeur Ndiaye à Kédougou : "La société Sabodola Gold Opération a versé 709 millions à la commune en 2016"

Le président du Comité national de l'Initiative pour la transparence des industries extractives (Cn-Itie) a présidé ce mardi l'atelier régional de dissémination des rapports Itie 2015-2016 à Kédougou. Mankeur Ndiaye a invité les parties prenantes de se rapprocher du mécanisme ITIE pour comprendre comment les revenus sont enregistrés dans le budget national et le cas échéant, dans les budgets infranationaux ainsi que d'assurer les dépenses sociales par les entreprises, comme le prévoit la norme 5 signé par l'Etat du Sénégal.



Aussi l'ancien ministre des Affaires étrangères souligne à l'endroit de la commune de Kédougou que pour l'année 2016 "la société Sabadola Gold Opération (qui xploite l'or dans cette partie du pays) après la période d'exonération, a versé une patente de 709 millions Fcfa à la commune". Ce qui fait que "plusieurs projets sont en cours de développement dans la région comme le projet de Mako avec le Petowal Mining company, du projet de Massawa avec RandGold, du projet de Makabingui, etc."



Mankeur Ndiaye a également rappelé que les exportations en or industriel ont connu une augmentation exponentielle de 2009 à 2016, passant de 85,4 milliards à 193,3 milliards de FCFA. L’industrie aurifère contribue directement aux rentrées de fonds du Trésor public. A titre d’illustration, les contributions des entreprises minières au niveau de la région sont de 13 Milliards en 2014, 18, 4 milliards en 2015 et 32, 4 milliards en 2016, soit une hausse de 43% entre 2015 à 2016.