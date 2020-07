Manque d’oxygène au Centre de traitement des malades de la Covid-19 de Ziguinchor : les populations menacent de faire une marche

Le Mouvement vision citoyenne de Ziguinchor, région située dans le sud du Sénégal, dénonce le manque d’oxygène au Centre de traitement des malades de la Covid-19. Son Coordonnateur Madié Diop Sané parle de manque de respect de la part des autorités sénégalaises pour l’hôpital régional de Ziguinchor. Il menace d'organiser une marche de protestation si rien n’est fait d’ici la semaine prochaine.



« On ne peut pas comprendre un hôpital de référence qui se trouve être l’hôpital régional de Ziguinchor puisse se trouvait dans une situation très, très grave. Au niveau de cet établissement hospitalier qui prend en charge les malades de la Covid-19, on nous parle d’un manque d’oxygène », fulmine Madié Diop Sané sur la Rfm. Qui rappelle que le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr avait pris des engagements pour le ravitaillement en oxygène.



M. Sané de pester : « Mais comment peut-on comprendre une structure de cette envergure, on nous parle de salles de réanimations avec des bonbonnes de gaz. Nous pensons qu’il y a un manque de sérieux ». Selon lui, à un moment donné, « il faut indexer et mettre du doigt là où ça fait mal. Nous croyons que les autorités sénégalaises ne respectent pas notre structure sanitaire ».



Il menace d’organiser une marche si les autorités ne règlent pas la situation dans les plus brefs délais. « Si rien n’est fait d’ici la semaine prochaine, nous allons appeler toutes les populations de Ziguinchor à faire une marche », conclut-il.